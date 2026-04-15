Si avvia alla conclusione la stagione dello spettacolo comico trasmesso da Rai 2, con l’ultima puntata in programma mercoledì 15 aprile. È l’ultimo appuntamento per Stefano De Martino e il suo cast, che hanno portato in scena il programma per tutta la stagione. La fine di questa edizione solleva domande sulla possibilità di eventuali riprese future, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

È il momento dei saluti per Stefano De Martino e la sua banda. Stasera tutto è possibile 2026 si chiude proprio oggi, mercoledì 15 aprile. Alle 21:30 va in onda l’ultima puntata della dodicesima stagione, l’ottava consecutiva condotta dall’ex ballerino che, anche grazie a questo impegno, è diventato il volto di punta della Rai. Anche stasera non mancheranno le risate e quel caos che è diventato il marchio di fabbrica del programma, garanzia di divertimento sia per chi partecipa che per chi lo guarda. Gli occhi lucidi di Stefano De Martino, l’abbraccio con Conti: il passaggio di testimone al Festival X Leggi anche › A “Stasera tutto è possibile” Stefano De Martino gioca in cucina.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si chiude la stagione più fortunata del comedy show di Rai 2: sarà l'ultima? Mai dire mai

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