Il mondo della Formula 1 si prepara a un nuovo appuntamento, mentre un giovane pilota ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva, segnando un momento importante per il campionato. Nel frattempo, il responsabile della serie ha dichiarato che un altro pilota ha già il pensiero rivolto alla prossima gara in Canada. La Ferrari si avvicina a questa fase con aspettative di protagonismo, mentre l’interesse si concentra sulle evoluzioni e sui risultati in pista.

La terza vittoria consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, e lo stato di salute di una Formula 1 che sta cambiando pelle. Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato del Formula One Group, è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport al termine del GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2026, per commentare a caldo quanto successo sulla pista statunitense, tracciando anche un bilancio sull’impatto della nuova filosofia regolamentare. In prima battuta il dirigente ha lodato le gesta di Antonelli, al momento in testa alla classifica piloti: “ Gara dopo gara Kimi sta dimostrando il suo valore, la cosa bella è che sta acquisendo la consapevolezza – ha detto il manager – Più vai in alto, più l’aria è rarefatta, bisogna sapere respirare bene.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Stefano Domenicali: “Antonelli? Ha già la testa al Canada, la Ferrari può essere protagonista”

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