Esselunga ha comunicato che il suo direttore generale, figura di lunga data, lascerà l’incarico a novembre, aprendo così la strada a un nuovo amministratore delegato. La società ha nominato un nuovo dirigente, senza ancora specificare la data ufficiale di insediamento. La decisione arriva in un momento di transizione per il gruppo, che ha anche annunciato l’uscita a breve del direttore generale uscente.

La catena di supermercati italiana Esselunga ha annunciato che il suo attuale direttore generale, Gabriele Villa, figura storica dell’azienda, andrà in pensione a novembre. Lo sostituirà Claude Sarrailh, manager francese con 30 anni di esperienza nel settore della grande distribuzione organizzata, sia in Italia, ma soprattutto all’estero. Sarrailh è attualmente Ceo di Ahold Delhaize per l’Europa e l’Indonesia, posizione che lo mette alla guida di un’organizzazione che fattura 40 miliardi di euro l’anno e occupa 160mila persone. Una dimensione nettamente maggiore rispetto a quella di Esselunga, che non arriva a 10 miliardi di fatturato e dà lavoro a 25mila dipendenti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Esselunga, Claude Sarrailh è il nuovo amministratore delegato del gruppo

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