Stasera ultimo atto per la semifinale Una gara5 che mancava da 14 anni
Stasera si disputa l’ultimo atto della semifinale, una partita decisiva che mancava da 14 anni. La Vuelle non disputava una gara cinque di playoff dal 2012, quando si trovò a sfidare Cantù nella semifinale scudetto in serie A. La squadra torna a giocare una serie decisiva di playoff e questa sfida rappresenta un momento importante per il club e i tifosi, che attendono con trepidazione l’esito dell’incontro.
Era da un bel po’ che la Vuelle non giocava una garacinque di playoff e poco importa che l’ultima volta, nel 2012, fosse in serie A, per strappare a Cantù la semifinale scudetto. Rimane ugualmente, anche al piano di sotto, la sfida delle sfide, la cosiddetta ’bella’: quella che dopo quattro battaglie vede una squadra sopravvivere e l’altra ’morire’. E i tifosi pesaresi non vogliono ancora separarsi da un gruppo di ragazzi che hanno imparato ad amare durante questa lunga stagione e che, dopo l’impresa compiuta sabato al Flaminio, li ha fatti innamorare follemente. Durante una serie playoff così combattuta, con le emozioni a fior di pelle, alla fine ci si ’odia’ un pochino, ma in fondo ci si apprezza anche parecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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