Stasera si disputa l’ultimo atto della semifinale, una partita decisiva che mancava da 14 anni. La Vuelle non disputava una gara cinque di playoff dal 2012, quando si trovò a sfidare Cantù nella semifinale scudetto in serie A. La squadra torna a giocare una serie decisiva di playoff e questa sfida rappresenta un momento importante per il club e i tifosi, che attendono con trepidazione l’esito dell’incontro.

Era da un bel po’ che la Vuelle non giocava una garacinque di playoff e poco importa che l’ultima volta, nel 2012, fosse in serie A, per strappare a Cantù la semifinale scudetto. Rimane ugualmente, anche al piano di sotto, la sfida delle sfide, la cosiddetta ’bella’: quella che dopo quattro battaglie vede una squadra sopravvivere e l’altra ’morire’. E i tifosi pesaresi non vogliono ancora separarsi da un gruppo di ragazzi che hanno imparato ad amare durante questa lunga stagione e che, dopo l’impresa compiuta sabato al Flaminio, li ha fatti innamorare follemente. Durante una serie playoff così combattuta, con le emozioni a fior di pelle, alla fine ci si ’odia’ un pochino, ma in fondo ci si apprezza anche parecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stasera ultimo atto per la semifinale. Una gara5 che mancava da 14 anni

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