Stasera gara5 dei quarti in diretta su RaiSport Pesaro-Rimini chi vince va in semifinale | La pressione adesso è tutta sulla Vuelle
Stasera si disputa Gara 5 dei quarti di finale tra Pesaro e Rimini, trasmessa in diretta su RaiSport. La sfida decide quale delle due squadre accederà alle semifinali e rappresenta l’ultimo incontro per entrambe, poiché chi perde viene eliminato dalla competizione. La partita inizia alle 20 e rappresenta l’ultimo appuntamento di questa serie, con la squadra di Pesaro che si gioca tutto per evitare l’eliminazione e proseguire nel torneo.
È la gara senza domani, la resa dei conti, il ‘win or go home’. Chiamiamola in qualsiasi modo, ma gara5 di stasera (20.45, diretta su RaiSportSat) segna la fine della stagione per Pesaro o Rimini: una va in vacanza, l’altra va a sfidare la Cividale di Pillastrini, che peraltro è attento osservatore di quanto sta accadendo a due passi da casa sua. In quinta serie, lo spettacolo non è mai mancato. La Dole vuole fortissimamente continuare la stagione e cerca di resettare la testa dopo quanto è accaduto nella quarta partita, con Tambone a infilzare la difesa a un secondo dalla fine. "Inevitabile che a fine partita ci sia stata un po’ di amarezza – ammette Davide Denegri (foto) –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Tonight, Game 5 of the quarterfinals will be live on RaiSport. Pesaro-Rimini, the winner will advance to the semifinals: The pressure is now all on Vuelle.Their potential opponent will be Cividale, coached by Pillastrini. Rival coach Spiro Leka: We need energy on the rebound. ... sport.quotidiano.net
Stasera gara5 dei quarti in diretta su RaiSport. Pesaro-Rimini, chi vince va in semifinale: La pressione adesso è tutta sulla VuelleL’eventuale avversaria sarà la Cividale di coach Pillastrini. Il tecnico rivale Spiro Leka:. Serve energia a rimbalzo. msn.com