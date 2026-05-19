Stasera gara5 dei quarti in diretta su RaiSport Pesaro-Rimini chi vince va in semifinale | La pressione adesso è tutta sulla Vuelle

Stasera si disputa Gara 5 dei quarti di finale tra Pesaro e Rimini, trasmessa in diretta su RaiSport. La sfida decide quale delle due squadre accederà alle semifinali e rappresenta l’ultimo incontro per entrambe, poiché chi perde viene eliminato dalla competizione. La partita inizia alle 20 e rappresenta l’ultimo appuntamento di questa serie, con la squadra di Pesaro che si gioca tutto per evitare l’eliminazione e proseguire nel torneo.

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