Stasera si svolge la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, in programma giovedì 14 maggio. La serata prevede diverse esibizioni di artisti provenienti da vari paesi europei, con molte di queste che si terranno in diretta. Tra i partecipanti, si ipotizza la presenza di Sal Da Vinci, anche se non ci sono conferme ufficiali riguardo alla sua esibizione o all’orario in cui si esibirà. La semifinale si svolge in un teatro appositamente allestito per l’evento, trasmesso in diretta su vari canali europei.

L’ Eurovision Song Contest entra sempre più nel vivo e la seconda semifinale di giovedì 14 maggio promette spettacolo, sorprese e nuove esibizioni destinate a far discutere il pubblico europeo. Dopo la performance italiana della prima serata, in molti si stanno chiedendo se anche questa sera sarà possibile vedere Sal Da Vinci sul palco della Wiener Stadthalle. La risposta, però, potrebbe sorprendere i fan dell’artista napoletano. Eurovision Song Contest: stasera, giovedì 14 maggio, ci sarà Sal Da Vinci?. Chi sperava di rivedere Sal Da Vinci nella seconda semifinale dell’Eurovision dovrà attendere ancora. Nella serata di giovedì 14 maggio, infatti, il cantante italiano non salirà sul palco della Wiener Stadthalle perché l’Italia non è tra i Paesi che si esibiranno durante questo appuntamento. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stasera c’è Sal Da Vinci all’Eurovision? A che ora si esibisce? Tutto sulla seconda semifinale di giovedì 14 maggio

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