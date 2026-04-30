La Vuelle deve giocare a Pesaro battaglia contro l’esilio forzato | è un caso unico in tutta Italia

La squadra di Pesaro si prepara ad affrontare una partita importante in casa, ma questa volta il palazzetto sarà vuoto a causa di uno sfratto forzato. È un episodio che si distingue in tutta Italia, poiché nessun’altra città ha mai visto la propria squadra principale costretta a giocare senza poter usare la propria arena durante le gare più decisive. La situazione ha attirato l’attenzione nazionale e solleva molte questioni sul rispetto delle normative e delle decisioni amministrative.

Pesaro, 30 aprile 2026 – Per capire la portata della vicenda, basti una constatazione: in nessun altro angolo d’Italia succede che la squadra principale di una città venga sfrattata in occasione delle partite più importanti della stagione sportiva. Figuriamoci se può succedere che lo sfratto (o il rischio sfratto) si ripeta per tre anni su cinque. E’ un caso solo pesarese ed è questo il presupposto alla base del quale al Comune e all’Aspes va detta una cosa chiara: la Vuelle deve giocare a Pesaro e in nessun’altra parte. https:www.ilrestodelcarlino.itpesarocronacala-vuelle-in-esilio-albergatori-9350c11b Sopra, la pagina del «Carlino» di ieri, sotto una visione d’insieme dell’Arena, durante una partita della Vuelle Tra maggio e giugno la Vuelle ha trovato il palasport occupato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle deve giocare a Pesaro, battaglia contro l’esilio forzato: è un caso unico in tutta Italia Notizie correlate La Vuelle vola, sempre prima in classifica: Pesaro vince il derby contro Rimini 85 a 78Pesaro 22 febbraio 2026 - Quasi 7mila spettatori in tribuna, un settore pieno di tifosi di Rimini. Vuelle: la legge della regina. Resiste e insegue per tutta la partita. Poi trova il sorpasso all’ultima curva. E anche Cividale deve inchinarsiCIVIDALE 82 PESARO 83 UEB GESTECO CIVIDALE: Norbedo ne, Redivo 17, Ferrari, Mastellari 19, Rota 6, Costi 7, Marangon 11, Berti 8, Pejovic ne, Freeman... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Vuelle deve giocare a Pesaro, battaglia contro l’esilio forzato: è un caso unico in tutta Italia; Scafati, exploit e promozione in serie A. La Vuelle perde a Livorno, ora sotto con i playoff; Basket, serie A2 | Libertas ai play-in con Milano, Diana: Dentro o fuori, le gare che tutti vorrebbero giocare. VIDEO; Vuelle, sconfitta contro Livorno: si spegne il sogno promozione diretta. Vuelle il 9 probabile esordio playoff a JesiRese note le date della post-season, il club è venuto a capo del primo nodo: il PalaTriccoli ora è favorito per garauno, garadue l’11 a Pesaro ... ilrestodelcarlino.it Vuelle, biancorossi sfrattati: il Futsal si prende l’Arena. Gara 1 a Forlì o Jesi: il rischio è emigrare 3 volteSe la squadra arriva alle semifinali, il palas sarà occupato dalla convention di Tecnocasa. E prima del 7 giugno, giorno della finale promozione, causa un seminario, allenamenti vietati ... ilrestodelcarlino.it La Vuelle costretta a traslocare per i playoff di Basket. La Vitrifrigo Arena è occupata dalle finali di Champions League del Futsal. Aspes che gestisce l'impianto ritiene opportuno fornire alcuni elementi utili a chiarire il quadro organizzativo e gestionale della str - facebook.com facebook