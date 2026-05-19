Startlist cronometro Giro d’Italia 2026 oggi Viareggio-Massa | orari di partenza n di pettorale tv

Oggi si svolge la decima tappa del Giro d’Italia 2026, una delle frazioni previste tra Viareggio e Massa. La corsa riprende dopo una giornata di riposo, inserita dagli organizzatori tra la prima e la seconda settimana di gara. Sono stati comunicati gli orari di partenza, i numeri di pettorale e le modalità di trasmissione in tv. La startlist include i ciclisti iscritti alla gara, pronti a sfidarsi su un percorso che attraversa le località toscane e liguri.

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