Startlist cronometro Giro d’Italia 2026 oggi Viareggio-Massa | orari di partenza n di pettorale tv
Oggi si svolge la decima tappa del Giro d’Italia 2026, una delle frazioni previste tra Viareggio e Massa. La corsa riprende dopo una giornata di riposo, inserita dagli organizzatori tra la prima e la seconda settimana di gara. Sono stati comunicati gli orari di partenza, i numeri di pettorale e le modalità di trasmissione in tv. La startlist include i ciclisti iscritti alla gara, pronti a sfidarsi su un percorso che attraversa le località toscane e liguri.
Oggi, martedì 19 maggio, si terrà la decima tappa del Giro d’Italia 2026 dopo la giornata di riposo inserita dagli organizzatori tra la fine della prima e l’inizio della seconda settimana di gara. Le strade toscane saranno teatro di uno dei momenti decisivi dell’intera Corsa Rosa, infatti la Viareggio-Massa rappresenta l’unica cronometro del Giro numero 109. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.15 Favoriti gli specialisti delle prove contro il tempo su un percorso pianeggiante di 42 chilometri in cui il formidabile cronoman azzurro Filippo Ganna (Netcompany INEOS) sarà uno degli uomini da battere. In chiave classifica generale il danese Jonas Vingegaard potrebbe mettere nel mirino la maglia rosa della rivelazione portoghese Afonso Eulalio, chiamato a difendere un vantaggio attuale di 2’24”. 🔗 Leggi su Oasport.it
GIRO DITALIA 2026 Guida Completa, Favoriti e Analisi Percorso
Sullo stesso argomento
Startlist cronometro Giro d’Italia 2026, Viareggio-Massa: orari di partenza, n. di pettorale, tvDomani, martedì 19 maggio, si terrà la decima tappa del Giro d’Italia 2026 dopo la giornata di riposo inserita dagli organizzatori tra la fine della...
Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Viareggio-Massa: orari, percorso, tv. Cronometro lunga e piatta, Ganna favorito
Startlist cronometro Giro d’Italia 2026, Viareggio-Massa: orari di partenza, n. di pettorale, tv - x.com
Definiti gli orari di partenza della cronometro Viareggio-Massa al Giro d'Italia: la startlist e come seguire la tappa in tv/streaming facebook
Quando parte Filippo Ganna oggi, cronometro Giro d’Italia 2026: orario esatto, tv, streamingFilippo Ganna (Netcompany INEOS Cycling Team), è il favorito della vigilia nella cronometro individuale, con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa dopo ... oasport.it
Startlist cronometro Giro d’Italia 2026, Viareggio-Massa: orari di partenza, n. di pettorale, tvDomani, martedì 19 maggio, si terrà la decima tappa del Giro d'Italia 2026 dopo la giornata di riposo inserita dagli organizzatori tra la fine della prima ... oasport.it