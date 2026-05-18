Startlist cronometro Giro d’Italia 2026 Viareggio-Massa | orari di partenza n di pettorale tv

Domani, martedì 19 maggio, si svolgerà la decima tappa del Giro d’Italia 2026, che collega Viareggio a Massa. La corsa riprende dopo una giornata di riposo inserita dagli organizzatori tra la prima e la seconda settimana di competizione. La startlist, con gli orari di partenza, i numeri di pettorale e le indicazioni sulla copertura televisiva, è stata resa nota. La tappa rappresenta un momento importante nel percorso della corsa, con diversi atleti pronti a scendere in strada.

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Domani, martedì 19 maggio, si terrà la decima tappa del Giro d’Italia 2026 dopo la giornata di riposo inserita dagli organizzatori tra la fine della prima e l’inizio della seconda settimana di gara. Le strade toscane saranno teatro di uno dei momenti decisivi dell’intera Corsa Rosa, infatti la Viareggio-Massa rappresenta l’unica cronometro del Giro numero 109. Favoriti gli specialisti delle prove contro il tempo su un percorso pianeggiante di 42 chilometri in cui il formidabile cronoman azzurro Filippo Ganna (Netcompany INEOS) sarà uno degli uomini da battere. In chiave classifica generale il danese Jonas Vingegaard potrebbe mettere nel mirino la maglia rosa della rivelazione portoghese Afonso Eulalio, chiamato a difendere un vantaggio attuale di 2’24”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist cronometro Giro d’Italia 2026, Viareggio-Massa: orari di partenza, n. di pettorale, tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GIRO DITALIA 2026 Guida Completa, Favoriti e Analisi Percorso Sullo stesso argomento Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026: orari, n. di partenza, tv, streamingSi aprirà oggi, lunedì 9 marzo, a Lido di Camaiore, la Tirreno-Adriatico 2026 di ciclismo: in programma la cronometro individuale inaugurale con... Startlist cronometro a squadre Parigi-Nizza 2026: orari, n. di partenza, tv, streamingProseguirà oggi, martedì 10 marzo, la Parigi-Nizza 2026 di ciclismo: in programma la cronometro a squadre con partenza da Cosne-Cours-sur-Loire ed... Giro d’Italia, Viareggio - Massa 42 km. La cronometro spartiacqueLa tappa si sviluppa lungo la costa della Versilia, da Viareggio Sud sino a Marina Torre del Lago, per poi fare inversione e procedere verso nord toccando le località di Lido di Camaiore, Marina di Pi ... rainews.it Startlist cronometro Giro d’Italia 2026, Viareggio-Massa: orari di partenza, n. di pettorale, tvDomani, martedì 19 maggio, si terrà la decima tappa del Giro d'Italia 2026 dopo la giornata di riposo inserita dagli organizzatori tra la fine della prima ... oasport.it