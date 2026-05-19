È stato aperto il concorso Start Cup Marche 2026, rivolto a giovani talenti e ricercatori. Il bando riguarda settori economici specifici, senza indicare quali siano nel dettaglio. L’obiettivo è favorire la trasformazione delle idee innovative in imprese concrete. Le domande di partecipazione devono essere inviate secondo le modalità indicate nel regolamento ufficiale. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata e le procedure di selezione sono già avviate.

? Domande chiave Quali settori economici sono ammessi per partecipare al bando?. Come possono i ricercatori trasformare le loro idee in imprese reali?. Chi sono i partner universitari che coordinano questa sinergia regionale?. Entro quale data bisogna consegnare il business plan per il concorso?.? In Breve Iscrizioni aperte entro il 30 giugno per la presentazione delle idee imprenditoriali.. Consegna dei business plan prevista tra il 30 giugno e l'11 settembre 2026.. Partecipano i rettori Leoni, McCourt e i delegati Santarelli e Ciambotti.. Iniziativa accreditata dal Premio Nazionale dell'Innovazione promosso dall'associazione PNI-Cube.. A Camerino è stata presentata la Start Cup Marche 2026, la competizione basata su business plan dedicata a ricercatori e studenti con idee imprenditoriali innovative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Start Cup Marche 2026: nasce il concorso per i giovani talenti

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