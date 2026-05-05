A Nuoro è stato annunciato un nuovo bando per il concorso musicale del 2026 rivolto ai giovani talenti. La selezione prevede la partecipazione di giudici specializzati che valuteranno i programmi presentati dai concorrenti. I partecipanti avranno la possibilità di accedere a premi in denaro, suddivisi tra solisti e orchestre. La candidatura può essere presentata secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.

? Cosa scoprirai Chi sono i giudici che valuteranno i programmi musicali?. Come si accede ai premi in denaro per solisti e orchestre?. Quali sono i requisiti tecnici per inviare gli spartiti in PDF?. Perché il premio Franco Oppo premia solo il repertorio del Novecento?.? In Breve Scadenza iscrizioni entro il 15 maggio 2026 alla Scuola Antonietta Chironi.. Premi fino a 1.500 euro per solisti e 1.000 euro per orchestre.. Premio speciale Franco Oppo dedicato al repertorio musicale del Novecento.. Audizioni e concerto finale dall'11 al 13 giugno presso Auditorium via Tolmino.. Entro il 15 maggio 2026 gli studenti interessati devono inviare la documentazione alla segreteria della Scuola Civica di Musica di Nuoro per partecipare al Concorso Nazionale di esecuzione musicale Premio città di Nuoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoro chiama i giovani talenti: bando per il concorso musicale 2026

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