Al via il Concorso Internazionale Claudio Scimone 2026 dedicato ai giovani talenti ecco tutti i dettagli

È iniziata la nuova edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone, organizzato dal Comitato dedicato. La competizione è rivolta a giovani talenti e si svolge in memoria del Maestro fondatore dell’Orchestra I Solisti Veneti. La manifestazione prevede diverse fasi di selezione e coinvolge partecipanti provenienti da vari Paesi. I dettagli sulla partecipazione e le modalità di iscrizione sono stati comunicati dal comitato.

Apre i battenti la Nuova Edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone promossa dal Comitato Concorso Internazionale Claudio Scimone, in memoria del grande Maestro, fondatore dell'Orchestra I Solisti Veneti.