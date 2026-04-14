Temperatura che cambia continuamente | cosa succede al corpo tra raffreddori pressione e stanchezza? Ecco come proteggere davvero la salute

Le variazioni della temperatura durante la giornata, con picchi che arrivano fino a 26°C e successivi cali improvvisi, influenzano il nostro organismo. Tra raffreddori, problemi di pressione e sensazioni di stanchezza, il corpo reagisce ai cambiamenti climatici in modo diverso. Questi sbalzi termici possono avere effetti sulla salute, portando a disagio o a complicazioni. È importante conoscere i modi per proteggersi in queste condizioni variabili.

G iornate che sembrano già estive, con punte fino a 25-26°C, seguite da un ritorno più fresco nel giro di poche ore o di un weekend. La temperatura, in questa fase della primavera, oscilla continuamente: prima sale sopra la media – con un aumento progressivo tra metà settimana e sabato – poi scende di nuovo per l’arrivo di correnti più fredde dal Nord Europa. Ma questi sbalzi fanno davvero male alla salute? Possono favorire raffreddori, influire sulla pressione o provocare altri disturbi? E soprattutto: cosa possiamo fare, concretamente, per proteggerci? Secondo le indicazioni di organismi come la World Health Organization e l’ European Society of Cardiology, il punto non è evitare il freddo o il caldo, ma aiutare il corpo ad adattarsi.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Temperatura che cambia continuamente: cosa succede al corpo tra raffreddori, pressione e stanchezza? Ecco come proteggere davvero la salute Con l’ora legale cambia tutto: ecco cosa succede al tuo corpoTorna l’ora legale: effetti sulla salute e come il corpo si adatta al cambiamento dei ritmi quotidiani tra sonno, energia e benessere Il passaggio... 30 giorni senza carboidrati: cosa succede davvero al corpo?L’eliminazione completa dei carboidrati dalla dieta per 30 giorni è una scelta sempre più diffusa per dimagrire in modo rapido o effettuare dei... 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Situazione al mare stamattina 14/04/26. Marasma di scirocco, umidità e cieli grigi. Temperatura più cambogiana che altro, si sente la pesantezza dell’aria… - facebook.com facebook