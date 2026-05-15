L’attrice ha condiviso in un podcast la sua esperienza con gli aneurismi che l’hanno colpita due volte, nel 2011 e nel 2013. A 39 anni, ha raccontato di aver subito un intervento d’urgenza nel 2011 a causa di un aneurisma che ha provocato un ictus cerebrale. Pochi giorni fa, ha parlato nuovamente di questa condizione e della paura costante di essere destinata a morire dopo le operazioni.

E milia Clarke è tornata a raccontare pochi giorni fa in un podcast dei suoi aneurismi. L’attrice 39enne, infatti, è stata operata d’urgenza una prima volta nel 2011, quando l’aneurisma ha scatenato un ictus cerebrale, e poi ancora nel 2013. E ha raccontato di aver « avuto un crollo emotivo ». Perché «mi sono sentita una sopravvissuta», ma solo per essere riuscita a « imbrogliare la morte ». E a quel punto «ho iniziato a pensare che sarebbe venuta a prendermi. Ero convinta di dover morire». La sensazione, insomma, di essere sopravvissuti ma al tempo stesso di essere predestinati. Una forma di disturbo da stress post-traumatico che, negli ultimi anni, la medicina ha descritto spesso tra i pazienti nella fase di recupero dopo aver subito la rottura di un aneurisma o un ictus. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice parla della paura costante di essere destinata a morire dopo essere sopravvissuta all'aneurisma: ecco perché succede

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