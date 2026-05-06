La serie televisiva è stata ufficialmente confermata per terminare con la quinta stagione, che rappresenterà il capitolo conclusivo della storia. Sono stati annunciati la data di uscita degli ultimi episodi e alcuni dettagli sulla trama, che si svilupperà dopo l’addio del personaggio principale. La notizia ha suscitato l’interesse dei fan, che attendono di scoprire come si concluderà la vicenda.

Ufficiale: The Bear si concluderà con la quinta stagione. Svelati la data d’uscita dei capitoli finali e i primi dettagli sulla trama dopo l’addio di Carmy. Il celebre ristorante di Chicago è pronto a spegnere definitivamente i suoi fornelli. FX ha ufficializzato che l’acclamatissima serie dramedy The Bear si concluderà con la quinta stagione, la quale sarà composta da 8 episodi e farà il suo debutto oltreoceano sul catalogo di Hulu il prossimo 25 giugno. La notizia giunge proprio all’indomani del rilascio a sorpresa di un episodio speciale prequel, intitolato “Gary”, incentrato sui personaggi di Richie e Mikey (Ebon Moss-Bachrach e Jon Bernthal), che ha lasciato i telespettatori con un tesissimo colpo di scena finale.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - The Bear si prepara all’ultimo servizio: ufficiale la chiusura definitiva con la quinta stagione

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Rilasciato il poster dell’ultima stagione di The Bear. Dal 25 giugno su Disney+. x.com