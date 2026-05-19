Staggia | l’ora del restyling Progetto da 600mila euro per gli impianti del tennis

A Staggia Senese è in corso un intervento di rinnovamento degli impianti del tennis club situato in via Romana. Il progetto prevede un investimento di 600mila euro e comprende lavori di riqualificazione e aggiornamento delle strutture sportive. La manutenzione interesserà le aree dedicate agli atleti, con l’obiettivo di migliorare le condizioni degli impianti e offrire un servizio più efficiente ai fruitori. L’intervento si inserisce nel piano di interventi per il miglioramento delle strutture sportive locali.

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