Staggia | l’ora del restyling Progetto da 600mila euro per gli impianti del tennis
A Staggia Senese è in corso un intervento di rinnovamento degli impianti del tennis club situato in via Romana. Il progetto prevede un investimento di 600mila euro e comprende lavori di riqualificazione e aggiornamento delle strutture sportive. La manutenzione interesserà le aree dedicate agli atleti, con l’obiettivo di migliorare le condizioni degli impianti e offrire un servizio più efficiente ai fruitori. L’intervento si inserisce nel piano di interventi per il miglioramento delle strutture sportive locali.
Un progetto da 600mila euro a Staggia Senese, per il restyling degli impianti del locale tennis club in via Romana. Un circolo attivo dal 1988. La giunta comunale di Poggibonsi ha approvato la fattibilità tecnico-economica dell’intervento, candidato al finanziamento nell’ambito dell’avviso della Regione Toscana per il sostegno degli investimenti in impiantistica e spazi sportivi pubblici per l’anno 2026. Spiega l’assessore allo sport, Filippo Giomini: "Un’opportunità che vogliamo cogliere, in quanto l’impiantistica sportiva rappresenta una priorità per l’amministrazione ed è nostro impegno farci trovare pronti per accedere alle risorse disponibili nei bandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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