La verità sullo stadio Arechi | Zambrano in conferenza stampa al Polo Nautico
Sabato 11 aprile alle 10,30 si svolgerà una conferenza stampa presso il Polo Nautico di via Lungomare Colombo 132, dedicata a sport e impianti sportivi. L’evento sarà aperto ai tifosi della squadra locale e agli appassionati di sport in generale. Durante l’incontro, il candidato sindaco di Salerno discuterà delle questioni legate allo stadio Arechi e alle strutture sportive della città. È prevista la partecipazione di cittadini e sportivi interessati a conoscere le proposte.
Si terrà sabato 11 aprile alle 10,30, presso il Polo Nautico di via Lungomare Colombo 132, la conferenza stampa su Sport e Impianti Sportivi, durante la quale il candidato Sindaco di Salerno Armando Zambrano, incontrerà i tifosi della Salernitana e gli sportivi e amanti dello sport che vorranno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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