La verità sullo stadio Arechi | Zambrano in conferenza stampa al Polo Nautico

Sabato 11 aprile alle 10,30 si svolgerà una conferenza stampa presso il Polo Nautico di via Lungomare Colombo 132, dedicata a sport e impianti sportivi. L’evento sarà aperto ai tifosi della squadra locale e agli appassionati di sport in generale. Durante l’incontro, il candidato sindaco di Salerno discuterà delle questioni legate allo stadio Arechi e alle strutture sportive della città. È prevista la partecipazione di cittadini e sportivi interessati a conoscere le proposte.