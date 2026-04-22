L’assessore alle Infrastrutture ha comunicato che la Uefa ha ricevuto e accettato gli aggiornamenti sullo stadio Maradona in vista di Euro 2032. La federazione europea ha indicato il mese di maggio come termine per un nuovo incontro con il Comune di Napoli, senza specificare ulteriori dettagli. La comunicazione è stata inviata tramite Pec e riguarda i passaggi successivi necessari per lo svolgimento del torneo.

Stadio Maradona, si avanza in vista degli Europei 2032. L’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza fa sapere che la Uefa ha recepito gli aggiornamenti e che dà appuntamento al Comune di Napoli per maggio. Quindi Napoli resta più in corsa che mai per gli Europei. Ecco cosa ha pubblicato l’assessore Cosenza: LA PUBBLICO DIRETTAMENTE A SCANSO DI EQUIVOCI. Vabbè un poco di suspence sulle date la lascio PEC DEL 22 aprile 2026 Oggetto: R: UEFA EURO 2032 Stato Avanzamento delle Progettualità – Napoli Buongiorno, Vi confermiamo la ricezione degli aggiornamenti e vi ringraziamo nuovamente per la disponibilità. Sarà nostra cura fornire un riscontro nei prossimi giorni e concordare una nuova occasione di confronto, anche in modalità remota.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stadio Maradona e Euro 2032, l’assessore Cosenza pubblica la Pec della Uefa

Notizie correlate

Leggi anche: Maradona verso Euro 2032, Cosenza rassicura: «Stadio pronto, lavori senza fermare il Napoli»

Leggi anche: Stadio Maradona verso Euro 2032: il Comune accelera «Napoli è pronta. La FIGC e la UEFA sono soddisfatte, andiamo avanti anche senza il club»

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Stadio Maradona, rebus cantieri: Serve subito il progetto, la Figc avverte il Comune; Restyling del Maradona e pressing Figc: Napoli corre verso Euro 2032; Biglietti Napoli-Cremonese, prezzi e modalità di vendita; Napoli tra Europei 2032 e Olimpiadi 2036: progetti e ambizioni per lo Stadio Maradona.

Stadio Maradona e Euro 2032, l’assessore Cosenza pubblica la Pec della UefaVi confermiamo la ricezione degli aggiornamenti e vi ringraziamo nuovamente per la disponibilità. Sarà nostra cura fornire un riscontro nei prossimi giorni e concordare una nuova occasione di ... ilnapolista.it

Stadio Maradona: si parla di fondi ma nessuno sa se e quando arriverannoIl progetto è stato inviato alla Figc, ma la copertura finanziaria dei 200 milioni chiesti da Manfredi a Fico non c'è ancora ... ilnapolista.it

'Notte dei Leoni' allo Stadio Maradona: anche il Pampa Sosa si unisce alle leggende nel tempio di Diego Napoli si prepara a riabbracciare uno dei suoi figli adottivi più amati. Quando manca poco più di un mese dall'amichevole 'Notte dei Leoni' del 26 ma - facebook.com facebook

@acmilan #SerieAEniLive Stadio Diego Armando Maradona 20:45 CEST #ProudToBeNapoli x.com