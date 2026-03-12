Venerdì, l’Assemblea capitolina discuterà e voterà sulla richiesta di interesse pubblico per il progetto del nuovo stadio della Roma. La maggioranza di Fratelli d’Italia ha annunciato che si asterrà durante la votazione, mantenendo una posizione neutrale. La decisione arriva in un momento di tensione politica tra i partiti coinvolti e con uno sguardo alle eventuali conseguenze future.

Sarà la strategia dei meloniani per tutti i progetti del Pd a cui non si può dire di no. Domani il voto sull’interesse pubblico in Aula Venerdì l’Assemblea capitolina voterà l’interesse pubblico per il progetto del nuovo stadio della Roma. Fratelli d’Italia si asterrà. I consiglieri non si opporranno, ma non approveranno l’interesse pubblico sul progetto dell’As Roma e del comune per la nuova arena giallorossa. L’annuncio verrà fatto oggi dal gruppo capitolino del partito di Giorgia Meloni, che ha convocato una conferenza stampa insieme al coordinatore romano e deputato Marco Perissa. Il sostantivo astensione però sarà più di un voto. Sarà la strategia del partito su tutti i più scottanti dossier infrastrutturali della città. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Stadio della Roma, FdI pronta all'astensione (con un occhio al dopo Gualtieri)

