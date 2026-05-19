Durante il processo riguardante Hannoun, è emerso l'intervento di un avvocato che rappresenta alcuni amici dell'imputato. La sua testimonianza ha riguardato commenti rivolti a persone di origine ebraica e al governo. Nel frattempo, si discute anche della copertina di una rivista di moda dedicata a un rappresentante delle Nazioni Unite incaricato di occuparsi dei territori palestinesi occupati. La discussione si concentra su aspetti legati alla comunicazione e al giornalismo.

Il processo Hannoun, Francesca Albanese e «la miseria morale del peggior giornalismo» che racconta della copertina di Vogue dedicata alla relatrice Onu per i territori palestinesi occupati. Il 25 aprile, la Flotilla e il genocidio a Gaza. E poi «Valditara in questo governo da operetta». La posizione dell'avvocato modenese Fausto Gianelli è netta. Oggi è il legale di Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage per i fatti di Modena. Ma prima ancora di questo caso scottante, il suo nome entra nell'inchiesta della Dda di Genova sui presunti fondi destinati ad Hamas. Non come difensore di Mohammad Hannoun, ma di Abu Rawwa Adel Ibrahim Salameh, immobiliarista residente a Sassuolo, scarcerato dal Riesame dopo l'arresto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spunta l'avvocato degli amici di Hannoun che se la prendeva con ebrei e governo

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