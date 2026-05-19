Un incidente sulla strada statale 115 ha causato la morte di due uomini sposini americani. Un uomo di 50 anni, residente a Menfi, è stato iscritto nel registro degli indagati. L'incidente si è verificato quando un’auto Audi ha investito uno scooter su cui viaggiavano i due giovani, senza che siano ancora chiare le dinamiche precise. Sono stati segnalati anche responsabili tecnici per aver reso pericoloso il tratto di strada. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle responsabilità dell’accaduto.

? Punti chiave Come ha causato l'impatto l'Audi contro lo scooter dei due giovani?. Chi sono i responsabili tecnici segnalati per la pericolosità del tratto?. Perché quel bivio della 115 è considerato un punto critico?. Cosa dicono i rilievi sulla velocità dell'auto al momento dello schianto?.? In Breve Vittime Luke ed Elisabeth, 23 e 24 anni, originari del New Mexico.. Automobilista e figlia 22enne trasportate all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.. Tratto Sciacca-Ribera sulla 115 noto per precedenti incidenti gravi e pericolosità.. Indagini tecniche sulla dinamica dello scontro avvenuto il 14 maggio.. La Procura di Sciacca ha iscritto nel registro degli indagati il cinquantenne di Menfi coinvolto nello scontro mortale avvenuto il 14 maggio sulla statale 115, nei pressi del bivio per San Giorgio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sposini americani morti sulla 115: indagato il 50enne di Menfi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L'incidente sulla statale 115 con la morte degli sposini americani, indagato per omicidio stradale il 50enne di MenfiLa Procura della Repubblica di Sciacca ha iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale, il 50enne di Menfi coinvolto nel...

Dal sogno del viaggio di nozze alla morte degli sposini americani lungo la statale 115, Menfi col fiato sospeso per padre e figlia feritiNon sono in pericolo di vita i due menfitani, padre e figlia, lui di 50 anni e lei di 22 anni, che nel primo pomeriggio di ieri sono rimasti...

L'incidente sulla statale 115 con la morte degli sposini americani, indagato per omicidio stradale il 50enne di MenfiLa Procura di Sciacca apre un’inchiesta dopo il drammatico schianto costato la vita a due giovani in viaggio di nozze. L'uomo era alla guida dell'Audi Q5 che ha centrato lo scooter su cui viaggiavano ... agrigentonotizie.it

Dal sogno del viaggio di nozze alla morte degli sposini americani lungo la statale 115, Menfi col fiato sospeso per padre e figlia feritiIl tour in Sicilia di Luke ed Elisabeth, iniziato tra le calli di Venezia e proseguito a Palermo, è stato tragicamente interrotto all'altezza dello svincolo San Giorgio in territorio di Sciacca. Resta ... agrigentonotizie.it