Manduria al Liceo De Sanctis–Galilei il laboratorio sulla moda sostenibile

Al Liceo De Sanctis–Galilei di Manduria si è svolto un laboratorio dedicato alla moda sostenibile, organizzato da Tarantini Time Quotidiano Abbigliamento, consumo e sostenibilità ambientale. Durante l’evento, studenti e insegnanti hanno partecipato a diverse attività rivolte a approfondire tematiche legate all’impatto ambientale dell’industria della moda e alle pratiche di consumo responsabile. La sessione ha coinvolto i presenti in discussioni e attività pratiche sul tema.

Tarantini Time Quotidiano Abbigliamento, consumo e sostenibilità ambientale. Sono stati questi i temi al centro del laboratorio "Fast Fashion o Futuro? La scelta è circolare", svoltosi lunedì 9 marzo 2026 nella sala eventi della Fiera Pessima di Manduria e promosso dal Liceo "De Sanctis–Galilei" in collaborazione con Legambiente. L'iniziativa ha coinvolto gli studenti in una riflessione sul rapporto tra moda, consumo e impatto ambientale dell'industria tessile. Negli ultimi anni il fenomeno della fast fashion, basato su produzioni rapide, costi contenuti e cicli di consumo molto veloci, ha infatti contribuito a un forte aumento dei rifiuti...