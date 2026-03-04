Sana e Salva Quando lo Sport salva la vita | il progetto che mette al centro lo sport come rete concreta contro la violenza

Nella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” si è svolto il convegno “Sana e Salva. Quando lo Sport salva la vita”. L'evento ha riunito rappresentanti di associazioni sportive, istituzioni e professionisti per discutere di come lo sport possa rappresentare un’efficace rete di supporto contro la violenza e favorire la salute e il benessere delle persone. Tra i partecipanti, anche esperti e operatori del settore sportivo.

Nella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” si è svolto il convegno “Sana e Salva. Quando lo Sport salva la vita”, promosso dal senatore di FdI Marco Scurria, presidente della Consulta del Movimento sportivo popolare Italia. Un appuntamento che ha segnato l’avvio di un percorso nazionale destinato a radicarsi nei territori, nelle scuole e nelle associazioni sportive. Uomini e donne insieme sotto lo stesso Ombrello Rosa. La giornata si è aperta con una passeggiata simbolica con l’Ombrello Rosa, scelto come segno distintivo dell’iniziativa in prossimità dell’8 marzo. Donne e uomini hanno camminato insieme sotto lo stesso simbolo per affermare un principio chiaro: la violenza non è una questione privata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Sana e Salva: lo sport contro la violenza di genereCosa: Convegno di presentazione del progetto “Sana e Salva” e della Consulta Nazionale di MSP Italia.

Casa Bonello cardioprotetta: quando lo sport salva la vitaSan Miniato (Pisa), 25 gennaio 2026 – L’impianto polisportivo multifunzionale di Casa Bonello, a San Miniato, è ufficialmente diventato...

