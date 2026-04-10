Intanto continua il progetto di ascolto dedicato ai giovani

Da ottobre 2024, prosegue con regolarità il progetto di educativa di strada al Terminal, un’iniziativa che prevede la presenza quotidiana di educatori per incontrare i giovani. L’obiettivo principale è promuovere il benessere tra i ragazzi attraverso incontri e attività sul territorio. Il progetto si inserisce in un’azione più ampia dedicata all’ascolto e al confronto con i giovani, che si svolge in modo continuativo.

Prosegue con successo l’azione dell’ educativa di strada al Terminal. Educatori presenti ogni giorno per incontrare i giovani e promuovere il benessere: è il progetto di educativa di strada The Terminal, attivo dall’ ottobre 2024. Il Terminal Mario Dondero è un luogo di transito di una grande fetta della popolazione scolastica del fermano, ciò comporta criticità, soprattutto in relazione alla sicurezza, ma anche un’occasione di prossimità, cioè di incontro educativo coi giovani. Grazie al progetto The Terminal da un paio di anni a questa parte il Terminal è anche presidio partecipato con progetti e attività, per raccogliere i bisogni dei ragazzi, dare risposte a difficoltà e disagi, prevenire situazioni di rischio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intanto continua il progetto di ascolto dedicato ai giovani "Giganti Gentili": il progetto contro la povertà educativa dedicato ai giovani di TorpignattaraL'iniziativa prevede venti workshop pomeridiani, rivolto a ragazze e ragazzi delle scuole medie, per accompagnarli nello sviluppo delle proprie... Nasce “Progetto Donna”: uno spazio di ascolto dedicato al benessere psico-fisico delle donneArezzo, 12 marzo 2026 – Nasce “Progetto Donna”: uno spazio di ascolto dedicato al benessere psico-fisico delle donne. Come guadagnare con i social nel 2026 — Masterclass completa con Anastasiya Temi più discussi: Intanto continua il progetto di ascolto dedicato ai giovani; Israele ora apre ai colloqui, ma continua i raid sul Libano; San Salvatore Telesino. Il sindaco Romano ospita la DMO e la trasforma in un teatro: Telesia, intanto, continua a cadere a pezzi.; BELLUNO | FONDAZIONE TEATRI, ADDAMIANO: LAVORI IN CORSO. FELTRE, INTANTO, RESTA FUORI. Piano per salvare la baia di Portonovo: ripascimento e barriere. «Studio e poi il progetto»ANCONA Il mare continua a sferzare la costa. Mentre ieri gli operatori di Portonovo si trovavano in Regione a colloquio con l’assessore Consoli - insieme al presidente del Parco del Conero ... corriereadriatico.it Bus elettrici, tagli al progetto. Nuovo tracciato per il centro. Idea cabinovia in ValbisagnoIn Comune si è quasi concluso, intanto, il lavoro per la messa a punto della variante al tracciato della linea del Centro da presentare al ministero delle Infrastrutture, che ha finanziato il progetto ... ilsecoloxix.it Toro, intanto allo stadio lo sciopero continua - facebook.com facebook #Toro, intanto allo stadio lo sciopero continua x.com