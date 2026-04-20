On the Road Valchiavenna successo per l' edizione 2026 del progetto dedicato ai giovani

Si è conclusa in Valchiavenna l’edizione 2026 di “On the Road”, progetto dedicato ai giovani che consente loro di scoprire da vicino le attività di chi lavora nei settori della sicurezza, del soccorso e dell’emergenza. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani e professionisti, offrendo un'opportunità di approfondimento sulle operazioni quotidiane in questi ambiti. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto vari enti e volontari.

Si è chiusa l’edizione 2026 di “On the Road” in Valchiavenna, il progetto dedicato ai giovani che permette di vivere da vicino il lavoro di chi opera ogni giorno nei settori della sicurezza, del soccorso e dell’emergenza.Quest’anno sono stati 18 i ragazzi e le ragazze over 16 coinvolti nel.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Sicurezza stradale, si chiude a Milano la prima tappa del progetto “Giovani On the Road 2026”ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa ieri, presso la Prefettura di Milano, la prima tappa di “Giovani On the Road 2026”, il progetto socio-educativo... Azienda di Ancona vince l’edizione 2026 del Premio Cambiamenti, dedicato alle giovani imprese innovativeIl risultato è stato accompagnato dal secondo posto di un’altra impresa anconetana, OmnIAroad, che ha ricevuto anche la menzione speciale “Impatto... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: On the Road Valchiavenna, successo per l'edizione 2026 del progetto dedicato ai giovani; Valtellina e Valchiavenna grandi protagoniste del Downhill. ‘On the road’ per una notte a Chiavenna con il Sottosegretario all’Interno Nicola MolteniCHIAVENNA, 28 maggio 2023-Dal Viminale, On the Road. Per una notte di prevenzione e lotta agli incidenti stradali. Una piaga per il Paese. Solo nelle ultime ore nuove giovanissime vittime. Il ... varese7press.it Chiavenna, progetto ‘On the Road’ per educare i ragazzi alla sicurezza stradaleChiavenna (Sondrio), 28 maggio 2023 - Ha fatto tappa a Chiavenna il progetto On the Road, organizzato con il patrocinio del Viminale, per sensibilizzare i giovani alla cultura della prevenzione nei ... ilgiorno.it Foppaccia è uno di quei posti in Valchiavenna dove il paesaggio parla da solo, senza bisogno di aggiungere altro Foppaccia is one of those places in Valchiavenna where the landscape speaks for itself, without needing anything more #valtellina #amolav - facebook.com facebook