SpoletoNorcia in Mtb 2026 come avere i biglietti a prezzo scontato
La XII edizione della manifestazione ciclistica “La SpoletoNorcia in MTB” si svolgerà martedì 2 giugno 2026. L’evento è organizzato dalla società sportiva dilettantistica “la SpoletoNorcia srl” con il patrocinio del Comune di Spoleto. Per i partecipanti sono disponibili biglietti a prezzo scontato, anche se non sono stati ancora specificati i dettagli per l’acquisto. La gara vede la partecipazione di numerosi appassionati di mountain bike provenienti da diverse parti.
La “s.s.d. la SpoletoNorcia srl” con il patrocinio del Comune di Spoleto organizza la XII edizione della manifestazione ciclistica denominata “La SpoletoNorcia in MTB” che si terrà Martedì 02 Giugno 2026. La SpoletoNorcia in MTB è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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