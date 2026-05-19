SpoletoNorcia in Mtb 2026 come avere i biglietti a prezzo scontato

La XII edizione della manifestazione ciclistica “La SpoletoNorcia in MTB” si svolgerà martedì 2 giugno 2026. L’evento è organizzato dalla società sportiva dilettantistica “la SpoletoNorcia srl” con il patrocinio del Comune di Spoleto. Per i partecipanti sono disponibili biglietti a prezzo scontato, anche se non sono stati ancora specificati i dettagli per l’acquisto. La gara vede la partecipazione di numerosi appassionati di mountain bike provenienti da diverse parti.

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