La SpoletoNorcia in MTB 2026 è anche cultura

La Spoleto-Norcia in Mountain Bike 2026 si arricchisce di un aspetto culturale grazie a un accordo con Maggioli Cultura, che gestisce i musei di Spoleto, e alla collaborazione con il Comune. Tutti gli iscritti all’edizione 2026, accompagnati eventualmente dai loro accompagnatori, avranno la possibilità di accedere alle strutture museali e partecipare a iniziative culturali organizzate nell’ambito dell’evento. La manifestazione combina così sport e patrimonio artistico locale.

La Spoleto-Norcia in Mountain Bike è anche cultura. Grazie a un accordo raggiunto con Maggioli Cultura – società che gestisce i musei di Spoleto – e alla collaborazione con il Comune, tutti gli iscritti all’edizione 2026 della Spoleto-Norcia, insieme ai rispettivi accompagnatori, potranno.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Appennino 2026: MTB unisce storia, cibo e naturaLa mappa cartacea dei percorsi MTB dell’Appennino Emiliano per il 2026 è già disponibile, offrendo una guida dettagliata che copre le province di... La cultura si fa spazio pubblico: a Frasso Telesino inaugura la “Panchina della Cultura 2026”Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Presentata la Spoleto-Norcia in Mtb. Attesi circa duemila partecipanti. Spazio anche al cicloturismo; La SpoletoNorcia in Mtb celebra il centenario della ex ferrovia; Pronta la 13esima edizione della Spoleto-Norcia in mtb: si pedala per i 100 anni dell’ex ferrovia; Spoleto Norcia in MTB lancia la nuova sfida cicloturistica. La Spoleto-Norcia in Mtb si apre anche alla cultura: visite gratuite e a prezzi agevolati per i partecipanti all'edizione 2026La SpoletoNorcia in Mtb 2026 sposa anche cultura. In questi giorni, infatti, è stato siglato un accordo con i musei della città che permetterà ai partecipanti all’evento ciclistico in programma dal ... corrieredellumbria.it Umbria: SpoletoNorcia in Mtb, si rinnova la partnership con Pietro CoricelliRoma, 26 ago. (Labitalia) - Coricelli rinnova per il terzo anno consecutivo il suo sostegno alla SpoletoNorcia in Mtb, la più grande manifestazione su due ruote del Centro Italia, giunta ... iltempo.it La SpoletoNorcia MTB. . Il 2 giugno vivi La SpoletoNorcia in MTB: una giornata di festa tra natura, sport e sapori unici. Iscriviti e ottieni: Maglia tecnica celebrativa (100 anni) in omaggio Pacco gara con prodotti degli sponsor Accesso a musei e visite g - facebook.com facebook