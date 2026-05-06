La SpoletoNorcia in MTB 2026 è anche cultura

Da romatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spoleto-Norcia in Mountain Bike 2026 si arricchisce di un aspetto culturale grazie a un accordo con Maggioli Cultura, che gestisce i musei di Spoleto, e alla collaborazione con il Comune. Tutti gli iscritti all’edizione 2026, accompagnati eventualmente dai loro accompagnatori, avranno la possibilità di accedere alle strutture museali e partecipare a iniziative culturali organizzate nell’ambito dell’evento. La manifestazione combina così sport e patrimonio artistico locale.

La Spoleto-Norcia in Mountain Bike è anche cultura. Grazie a un accordo raggiunto con Maggioli Cultura – società che gestisce i musei di Spoleto – e alla collaborazione con il Comune, tutti gli iscritti all’edizione 2026 della Spoleto-Norcia, insieme ai rispettivi accompagnatori, potranno.🔗 Leggi su Romatoday.it

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