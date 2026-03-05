Dinosauri in Carne e Ossa | come avere i biglietti a prezzo scontato

Al Monastero di San Benedetto di Gubbio si tiene la mostra Dinosauri in Carne e Ossa, un evento che combina scienza e spettacolo. L’esposizione presenta scheletri di dinosauri autentici e replica di grande impatto visivo. I visitatori possono acquistare i biglietti a prezzo scontato attraverso diverse modalità, rendendo più accessibile questa esperienza unica nel suo genere.

Al Monastero di San Benedetto di Gubbio arriva Dinosauri in Carne e Ossa, un'esperienza che unisce rigore scientifico, spettacolarità e coinvolgimento, trasformando la visita in un vero viaggio nel tempo. La mostra ti accompagna in un viaggio immersivo lungo 400 milioni di anni di storia, dal Paleozoico all'Era Glaciale. I modelli iperrealistici, frutto della collaborazione tra paleontologi e paleoartisti, ti permetteranno di osservare da vicino dettagli anatomici, dimensioni e caratteristiche sorprendenti.