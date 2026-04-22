Spoleto omicidio per 200 euro | no alla perizia per il cuoco ucraino

La Corte d’assise di Terni ha deciso di non concedere la richiesta di una perizia psichiatrica per Dmytro Shuryn, il cuoco ucraino coinvolto nell’omicidio di Bala Sagor a Spoleto. L’uomo è accusato di aver ucciso e mutilato la vittima, in un episodio avvenuto per un pagamento di 200 euro. La decisione è stata comunicata durante l’udienza, senza ulteriori approfondimenti sul caso.

La Corte d’assise di Terni ha respinto la richiesta di un accertamento psichiatrico per Dmytro Shuryn, il cuoco ucraino accusato di aver ucciso e mutilato Bala Sagor a Spoleto. Il tribunale ha bocciato l’istanza della difesa che puntava a dimostrare come la ludopatia dell’imputato potesse aver compromesso la sua capacità di intendere e di volere durante il delitto avvenuto nel settembre 2025. Il procedimento riguarda un evento di estrema violenza che ha scosso la comunità di Spoleto. Secondo le ricostruzioni formulate dalla Procura, tra cui quelle sostenute dal sostituto procuratore Roberta Del Giudice e dal procuratore capo Claudio Cicchella, il movente risiede in una questione economica minima: un debito di soli 200 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spoleto, omicidio per 200 euro: no alla perizia per il cuoco ucraino Notizie correlate Ucciso e fatto a pezzi, la Corte rigetta la richiesta di perizia sulla ludopatia del cuoco accusato di omicidioLa Corte d'assise di Terni rigettato la richiesta di perizia psichiatrica sull’eventuale influsso della ludopatia di Dmytro Shuryn, il cuoco ucraino... Omicidio Muttoni. No alla periziaPrima udienza in Corte d’Assise per l’omicidio di Luciano Muttoni, 58 anni, ucciso nella sua abitazione di Valbrembo nella sera del 7 marzo 2025. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cominciato il processo per l'omicidio a Spoleto di Bala Sagor; Omicidio Bala Sagor a Spoleto: prima udienza del processo contro l'ucraino Dmytro Shuryn. Sentenza a giugno; Ucciso e fatto a pezzi, la Corte rigetta la richiesta di perizia sulla ludopatia del cuoco accusato di omicidio; Spoleto: omicidio ‘Obi’. Partito il processo a Terni. Sentenza a inizio giugno. Omicidio Papadia, chiesti 30 anni per il maritoNicola Gianluca Romita è accusato di omicidio volontario. La consulente della difesa disconosce la perizia psichiatrica chiesta dai legali ... rainews.it Femminicidio a Spoleto, Laura Papadia morta strangolata in casa: ergastolo al marito Gianluca RomitaCondanna all’ergastolo per il marito di Laura Papadia: la vicenda di Spoleto tra violenza domestica e conflitti familiari culminati nel femminicidio del marzo 2025. notizie.it Spoleto - 26 aprile 2026 - facebook.com facebook