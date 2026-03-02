Giandavide De Pau, accusato di aver ucciso tre prostitute straniere nel quartiere Prati di Roma nel novembre del 2022, è stato descritto come lucido e calcolatore. Durante gli interrogatori, si è evidenziato che mostrava disprezzo per le prostitute e agiva con freddezza. Le indagini hanno portato alla sua identificazione e all’arresto, confermando il suo coinvolgimento nel triplice omicidio.

Il killer di Prati che nel novembre del 2022 fece una mattanza definito dalla Corte dell'Assise come un narcisista maligno Giandavide De Pau, l’uomo che uccise tre prostitute straniere nel novembre del 2022 al quartiere Prati di Roma, era lucido, spietato e perfettamente consapevole. Sono queste le motivazioni della condanna all’ergastolo, espresse nella sentenza della Corte d’Assise della Capitale. De Pau, legato al mondo della criminalità romana, nel novembre del 2022 uccise, anche sotto l’effetto di cocaina, Marta Castano Torres, Li Yanrong e Yang Yun Xia. Tre omicidi efferati. Le motivazioni della Corte d’Assise descrivono il movente e la personalità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Uccise tre prostitute a Roma: “De Pau lucido e calcolatore, mostrava disprezzo per le prostitute”

Triplice omicidio di Prati, i giudici: "De Pau nutriva profondo disprezzo per le prostitute"Un profondo disprezzo "che nutre nei confronti delle prostitute – seppur negato da lui nell'interrogatorio nel quale arriva a dipingersi quasi come...

Triplice femminicidio a Prati: freddo e narciso, così Giandavide De Pau pianificò l'uccisione di tre prostituteLa mattanza di prostitute — tre, uccise in 40 minuti — compiuta da Giandavide De Pau, in una Prati ridotta a catena di montaggio di schiave sessuali, fu l’azione «eclatante» di una personalità narcisi ... roma.corriere.it

