Caso Equalize la Procura di Milano indaga venti società | da Eni a Luxottica allo studio legale Dentons

La Procura di Milano sta indagando su venti società, tra cui alcune delle più note, nell’ambito di un’indagine chiamata Caso Equalize. Le società coinvolte includono grandi aziende del settore energetico e del lusso, oltre a uno studio legale internazionale. L’indagine è iniziata più di un anno e mezzo fa con un’operazione sulla presunta attività di spionaggio industriale e di sistemi di sorveglianza illegale. Attualmente, le indagini sono in corso e non sono stati ancora formulati nuovi capi di accusa.

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E così a oltre un anno e mezzo dal primo blitz sulla banda di spioni che si celava dietro la società milanese Equalize, ora una ventina, tra multinazionali, società di stato e studi legali internazionali sono finiti indagati a causa dei loro stessi dirigenti che al gruppetto di via Pattari, coordinato anche dall’ ex presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali, negli anni hanno commissionato dossier e intercettazioni illegali. L’elenco messo insieme dai pm milanesi Eugenio Fusco e Francesco De Tommasi non solo è lungo ma impressiona per la qualità delle società coinvolte in relazione alla legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Equalize, la Procura di Milano indaga venti società: da Eni a Luxottica allo studio legale Dentons ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Equalize, la Procura di Milano chiede il processo per Enrico Pazzali. Ottantuno nuovi indagatiMilano, 9 aprile 2026 – Chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali e chiuso un secondo maxi filone di indagini con 81 nuovi indagati. Caso Equalize, Vieri va all’attacco: "Vita privata violata, azione legale"MILANO L’ex bomber Christian Vieri è il primo tra i vip spiati a farsi avanti, annunciando una azione legale per "l’illecita interferenza nella sua... Caso Equalize a Milano, indagate venti società: trascinate dai dirigenti che hanno commissionato lo spionaggioInformazioni di garanzia da Luxottica a Barilla, da Erg a Heineken: le società nei guai in base alla legge sulla responsabilità amministrativa per i reati commessi dai propri dirigenti nell’interesse ... milano.corriere.it #Gallo non è un personaggio qualunque. Gli atti della Procura di #Milano lo descrivono con disinvolti rapporti con la malavita. Estate 2022: i carabinieri lo pedinano mentre incontra un esponente della criminalità organizzata lombarda. Da lì parte l'indagine. x.com Dati sensibili rubati, incrocio con l’inchiesta Equalize: indagato un finanziere per un solo casoGiuliano Schiano, coinvolto anche nelle indagini di Milano, all’epoca dei fatti era appuntato scelto alla Direzione investigativa antimafia di Lecce: è ... napoli.repubblica.it