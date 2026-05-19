Spinta ai fondi pensioni per alleggerire l’Inps | nel 2026 come cambiano deduzioni rendite e silenzio-assenso
A partire dal 2026, i fondi pensione subiranno diverse modifiche che riguarderanno le deduzioni fiscali, le rendite e il meccanismo di adesione. Verranno introdotti incentivi fiscali per incoraggiare la partecipazione e sarà possibile usare in modo più flessibile il capitale accumulato. Inoltre, sarà adottato un sistema di adesione automatica per i nuovi assunti, che coinvolgerà le aziende e i lavoratori nel processo di iscrizione senza dover effettuare una scelta attiva.
Nuovi incentivi fiscali, maggiore libertà nell’utilizzo del capitale accumulato e un meccanismo di adesione automatica per i neoassunti. Così nel 2026 vengono rafforzati (dalla Legge di Bilancio) i fondi pensione. Obiettivo? Da una parte la necessità di rafforzare il cosiddetto “secondo pilastro” previdenziale alleggerendo la pressione sul sistema pubblico gestito dall’Inps. Dall’altro dare ai cittadini, soprattutto quelli giovani, la possibilità di costruire una pensione integrativa in grado di compensare assegni futuri sempre più bassi. La previdenza complementare nasce proprio con l’obiettivo di colmare il divario tra ultimo stipendio e pensione pubblica Inps. 🔗 Leggi su Panorama.it
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