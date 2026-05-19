Spinta ai fondi pensioni per alleggerire l’Inps | nel 2026 come cambiano deduzioni rendite e silenzio-assenso

A partire dal 2026, i fondi pensione subiranno diverse modifiche che riguarderanno le deduzioni fiscali, le rendite e il meccanismo di adesione. Verranno introdotti incentivi fiscali per incoraggiare la partecipazione e sarà possibile usare in modo più flessibile il capitale accumulato. Inoltre, sarà adottato un sistema di adesione automatica per i nuovi assunti, che coinvolgerà le aziende e i lavoratori nel processo di iscrizione senza dover effettuare una scelta attiva.

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