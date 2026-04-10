Atp Finals a Torino nel 2027? Nel generale silenzio-assenso prende forma una conferma

Si fa sempre più insistente la possibilità che le ATP Finals possano tornare a disputarsi a Torino nel 2027. Non ci sono annunci ufficiali, e le fonti vicine alla questione preferiscono mantenere il riserbo, lasciando aperta solo una domanda: perché non Torino? La città piemontese, già sede di questo evento in passato, sembra essere la candidata più naturale senza che siano ancora stati fatti passi concreti.

Non c'è l'ufficialità, chi potrebbe riferire sul tema preferisce non parlare e, sul tavolo e nel silenzio, rimane più solo un'opzione, o meglio, una domanda: dove se non Torino? Il capoluogo piemontese, già patria da anni delle Atp Finals, diviene meta spontanea, per volontà intrinseca. Qui si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Le Atp Finals si giocheranno a Torino anche nel 2027Quella che era un’ipotesi concreta è ormai una certezza: le Atp Finals rimarranno a Torino anche nel 2027. Leggi anche: ATP Finals a Torino anche nel 2027 e si guarda ai Giochi Olimpici 2030 Temi più discussi: Le Atp Finals si giocheranno a Torino anche nel 2027; Tennis, Atp Finals a Torino anche nel 2027; Le Atp Finals rimangono a Torino fino al 2027; Finals a Torino anche nel ‘27? Manca solo l’annuncio: all’Inalpi 500 posti e tre terrazze vip in più. Atp Finals, il sogno della permanenza a Torino si avvicinaDa Milano arriva il possibile stop al torneo: Al momento non ci sono opzioni per le Atp Finals All'Arena Santa Giulia per i prossimi anni ... rainews.it La Regione: ATP Finals a Torino nel 2027L'assessore allo Sport, Paolo Bongioanni, ottimista anche per 2028-2030 dopo colloquio con Binaghi. Cirio: Più posti e risorse, siamo fiduciosi ... rainews.it La Regione: "ATP Finals a Torino nel 2027, manca solo l'ufficialità". L'assessore allo Sport, Paolo Bongioanni, ottimista anche per 2028-2030 dopo colloquio con Binaghi. Cirio: "Più posti e risorse, siamo fiduciosi". Clicca qui per articolo completo: htt - facebook.com facebook Le Atp Finals rimangono a Torino fino al 2027 x.com