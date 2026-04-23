La nuova serie dedicata a una versione alternativa di Spider-Man, intitolata Spider-Noir, arriverà a fine maggio sulla piattaforma di streaming Prime. Gli episodi avranno una durata che, secondo le anticipazioni, dovrebbe soddisfare gli appassionati. La produzione vede nel cast l’attore Nicolas Cage, noto per aver interpretato personaggi iconici in vari film. La serie si inserisce nel filone di produzioni dedicate ai supereroi disponibili in streaming.

La serie sulla variante di Spider-Man debutterà alla fine del prossimo maggio in streaming su Prime Video e ora sappiamo quanto dureranno gli episodi della prima stagione Il mese prossimo arriverà su Prime Video Spider-Noir, che offrirà ai fan l'opportunità di vivere una storia di Spider-Man molto diversa dal solito. Composta da otto episodi in totale, adesso possiamo dare un'occhiata alla durata degli di ciascun episodio che comporrà la prima stagione di questa nuova serie con Nicolas Cage protagonista. Quanto durano gli episodi di Spider-Noir Grazie a un leak di Cryptic4KQual, è stata rivelata la durata di ogni episodio della serie in arrivo in streaming.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Noir, la durata degli episodi con Nicolas Cage farà felici i fan

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