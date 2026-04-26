Nella nuova serie, l’attore interpreta un Uomo-Ragno con caratteristiche diverse da quelle tradizionali. La trama presenta un personaggio che si discosta dalla figura classica del supereroe, con comportamenti più duri e senza scrupoli. La serie mostra un’interpretazione alternativa del personaggio, con un’ambientazione che si distingue dalle versioni più note. La presenza dell’attore nel ruolo ha attirato l’attenzione di pubblico e critica.

L'attore si è calato nuovamente nei panni di un supereroe ma stavolta si tratta di una variante di Spider-Man in una storia ambientata all'epoca del noir Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di Spider-Noir, la sua attesissima serie Marvel con il premio Oscar Nicolas Cage nel suo primo ruolo da protagonista in televisione. Proprio come la serie stessa, anche questo nuovo trailer è disponibile sia in versione a colori che in bianco e nero. Nicolas Cage ruba la scena nel nuovo trailer Cage interpreta Ben Reilly, un investigatore privato ormai anziano e in disgrazia nella New York degli anni '30, costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Noir, Nicolas Cage è un Uomo-Ragno alternativo e spietato nella nuova serie

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Buongiorno con il nuovo trailer di Spider-Noir, la serie TV di Sony e Prime Video che sarà disponibile anche in Italia dal 27 maggio, sia a colori che in bianco e nero! - facebook.com facebook