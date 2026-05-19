Spesa per la Difesa il Governo frena sul 5% della Nato | Obiettivo irrealistico
Il Governo ha annunciato che non intende più puntare al 5% del Pil per la spesa militare entro il 2035, considerando questa cifra irrealistica. La decisione arriva dopo aver valutato le risorse disponibili e le priorità nazionali, portando a un cambio di rotta rispetto alle precedenti dichiarazioni. La modifica della linea ufficiale riguarda anche gli impegni presi in ambito Nato, con l’obiettivo di rivedere le aspettative di incremento delle spese per la difesa nel prossimo decennio.
Dietrofront sulla spesa per la difesa: il Governo intende rivedere l’obiettivo del 5% del Pil entro il 2035. La attesta una mozione firmata dai capigruppo di maggioranza al Senato Lucio Malan, Stefania Craxi, Massimiliano Romeo, Michaela Biancofiore, nella quale si afferma che l’impegno del 5% del Pil (pari a circa 70 miliardi in più all’anno ) deve essere rivisto. Nel giugno 2025, al vertice Nato dell’Aja, l’Italia aveva aderito al nuovo target del 5% del Pil per la difesa, una soglia molto più ambiziosa rispetto al precedente obiettivo del 2%. Eppure, nella mozione depositata dalla maggioranza al Senato, il governo propone una revisione sostanziale dell’impegno Come cambia la spesa militare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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