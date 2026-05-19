Dietrofront in Senato | Cdx presenta e poi ritira mozione per rivedere spese Nato
Nel corso di una seduta al Senato, il centrodestra ha deciso di presentare una mozione finalizzata a rivedere le spese militari sostenute dalla NATO, ma successivamente l’ha ritirata. La proposta riguardava un'eventuale riduzione degli stanziamenti destinati alla difesa, tuttavia non è arrivato alcun voto definitivo sulla questione. La mozione è stata depositata e poi ritirata nello stesso giorno, senza ulteriori sviluppi ufficiali.
Il centrodestra presenta e poi ritira una mozione in Senato per rivedere al ribasso le spese militari Nato. A quanto apprende Fanpage.it dietro la versione ufficiale del rinvio si celerebbe il veto di Palazzo Chigi per evitare incidenti diplomatici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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