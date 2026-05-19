Dietrofront in Senato | Cdx presenta e poi ritira mozione per rivedere spese Nato

Nel corso di una seduta al Senato, il centrodestra ha deciso di presentare una mozione finalizzata a rivedere le spese militari sostenute dalla NATO, ma successivamente l’ha ritirata. La proposta riguardava un'eventuale riduzione degli stanziamenti destinati alla difesa, tuttavia non è arrivato alcun voto definitivo sulla questione. La mozione è stata depositata e poi ritirata nello stesso giorno, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

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