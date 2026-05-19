Senato via libera alla mozione della maggioranza sull’energia | sparisce il riferimento al 5% delle spese Nato

Il Senato ha approvato con 75 voti favorevoli, 58 contrari e nessun astenuto una mozione presentata dalla maggioranza riguardante la sicurezza energetica. La discussione si è concentrata sulla questione delle spese legate alla NATO, con la rimozione del riferimento al 5% delle spese militari. La mozione riguarda le strategie nazionali in materia di energia e sicurezza, e il voto si è svolto senza ulteriori modifiche o interventi.

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L’Aula del Senato ha approvato la mozione della maggioranza sulla sicurezza energetica con 75 voti favorevoli, 58 contrari e nessun astenuto. Bocciata invece la mozione presentata dalle opposizioni. Al centro del dibattito politico, però, non c’è stato soltanto il tema dell’energia, ma soprattutto la retromarcia del centrodestra sul controverso passaggio relativo all’aumento delle spese militari Nato. Nella versione definitiva del testo, infatti, è stato eliminato l’ultimo punto della mozione, quello che impegnava il Governo a promuovere “una revisione degli obiettivi più ambiziosi (come il 5%) alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali”. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Senato, via libera alla mozione della maggioranza sull’energia: sparisce il riferimento al 5% delle spese Nato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ddl Consenso, Manzi (Pd): da maggioranza clamorosa marcia indietro Sullo stesso argomento Dietrofront in Senato: Cdx presenta e poi ritira mozione per rivedere spese NatoIl centrodestra presenta e poi ritira una mozione in Senato per rivedere al ribasso le spese militari Nato. Spese per la difesa, mozione della maggioranza: “Obiettivo 5% Pil irrealistico”. Poi il dietrofrontLa maggioranza di centrodestra ha prima presentato e poi ritirato una mozione parlamentare in cui si chiede di rivedere l’impegno, assunto dal... Il Senato ha dato il via libera alla riforma che attribuisce alle Province autonome di Trento e Bolzano competenze esclusive sulla gestione della fauna selvatica. Una decisione che ci preoccupa profondamente. Negli ultimi anni proprio da questi territori sono ar x.com Senato, via libera alla mozione della maggioranza sull’energia: sparisce il riferimento al 5% delle spese NatoLa maggioranza approva il documento sulla sicurezza energetica ma cancella il passaggio sulla revisione dell’obiettivo Nato del 5% del Pil per la difesa, scatenando le accuse delle opposizioni e nuove ... gazzettadelsud.it SICUREZZA ENERGETICA, VIA LIBERA DA SENATO A MOZIONE MAGGIORANZA CON 75 SI’Roma, 19 mag - Via libera da parte dell’aula di Palazzo Madama alla mozione di maggioranza in merito ai riflessi economici connessi alla sicurezza energetica con 75 sì, 58 no e nessun astenuto. Boccia ... 9colonne.it