Il governo non sfora il patto di stabilità ma apre la trattativa con la Ue sulla deroga

Il governo ha confermato di non aver superato i vincoli del patto di stabilità, ma ha avviato una discussione con l’Unione Europea sulla possibilità di ottenere una deroga. Il ministro ha dichiarato che l’obiettivo è tutelare famiglie e imprese senza dover richiedere ufficialmente uno scostamento di bilancio. La trattativa con Bruxelles riguarda le modalità e le condizioni per ottenere questa deroga.

La risoluzione impegna il governo ad «attivare interlocuzioni presso l’Ue volte al riconoscimento dell’eccezionalità della situazione in vista di una possibile attuazione della clausola di salvaguardia». Questa è una possibilità prevista dalle regole europee che consente agli Stati membri di sospendere temporaneamente i vincoli del Patto di Stabilità in caso di grave recessione economica nell’Eurozona e nell’Unione europea. Non si tratta comunque di misure unilaterali ed è sempre prevista l’autorizzazione da parte delle istituzioni Ue. Secondo il Codice di condotta sull’attuazione del Patto di Stabilità, in caso di attivazione delle clausole...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il governo non sfora il patto di stabilità ma apre la trattativa con la Ue sulla deroga Notizie correlate Salvini a stampa estera: Deroga a Patto stabilità Ue è il minimo di buonsenso – Il video(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Leggo di timide aperture alla deroga sul Patto di Stabilità, mi sembra il minimo di buonsenso, mi sembra... Il governo chiede la deroga al patto Ue per il caro-energia. Giorgetti: "È un'emergenza"Il governo avvierà colloqui con l'Unione europea per attivare la clausola di salvaguardia nazionale prevista dall'articolo 26 del Patto di Stabilità. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Perché l’Italia vuole sospendere il Patto di stabilità (e perché la UE dice no); No, non è un destino la sinistra al governo. Storace: Ripijamose. Alessandro Alfieri: Sforare il deficit? Dal Pd non è no a priori, valutiamo nell'interesse del PaeseIntervista al responsabile riforme e Pnrr della segreteria del Pd: In questo momento è necessario trovare maggiori risorse per aiutare cittadini ... huffingtonpost.it No, non è un destino la sinistra al governo. Storace: RipijamoseSmettiamola di scuotere la testa. Non è crollato il mondo al referendum, ogni giorno porta sempre i suoi guai, ma ora dobbiamo riprenderci. iltempo.it 1 Maggio, a Trapani il Palazzo del Governo si illumina col Tricolore #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Con il Decreto Lavoro, il Governo Meloni interviene concretamente per garantire un salario giusto, contrastare il caporalato digitale, prorogare i bonus per donne, giovani e area ZES e rafforzare tutele e lavoro dignitoso. Ma quale salario minimo...ci vuole un s x.com