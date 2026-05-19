Spese militari Nato al 5% del Pil entro il 2035 mozione del cdx per revisione obiettivo | Irrealistico poi la retromarcia

Da ilgiornaleditalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha modificato una mozione di centrodestra che prevedeva di mantenere le spese militari della NATO al 5% del PIL entro il 2035, rimuovendo quel riferimento. La proposta era stata presentata come un obiettivo, ma successivamente è stato deciso di eliminarlo. Si sospetta che questa scelta sia stata influenzata da pressioni politiche o altre considerazioni, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali sul motivo di questa retromarcia.

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Il governo ha però fatto retromarcia "sbianchettando" quel passaggio. Si sospetta che sia stato il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo ad aver teso la "trappola" In una mozione di maggioranza su difesa ed energia presentata dal centrodestra era inserito un articolo che impegnava il govern. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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