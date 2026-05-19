Spese militari Nato al 5% del Pil entro il 2035 mozione del cdx per revisione obiettivo | Irrealistico poi la retromarcia

Il governo ha modificato una mozione di centrodestra che prevedeva di mantenere le spese militari della NATO al 5% del PIL entro il 2035, rimuovendo quel riferimento. La proposta era stata presentata come un obiettivo, ma successivamente è stato deciso di eliminarlo. Si sospetta che questa scelta sia stata influenzata da pressioni politiche o altre considerazioni, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali sul motivo di questa retromarcia.

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