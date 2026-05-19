Spese militari Nato al 5% del Pil entro il 2035 mozione del cdx per revisione obiettivo | Irrealistico poi la retromarcia
Il governo ha modificato una mozione di centrodestra che prevedeva di mantenere le spese militari della NATO al 5% del PIL entro il 2035, rimuovendo quel riferimento. La proposta era stata presentata come un obiettivo, ma successivamente è stato deciso di eliminarlo. Si sospetta che questa scelta sia stata influenzata da pressioni politiche o altre considerazioni, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali sul motivo di questa retromarcia.
Il governo ha però fatto retromarcia "sbianchettando" quel passaggio. Si sospetta che sia stato il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo ad aver teso la "trappola" In una mozione di maggioranza su difesa ed energia presentata dal centrodestra era inserito un articolo che impegnava il govern. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
NATO, la Lituania alza la spesa al 5,38% del PIL: Sostegno totale allUcraina
Sullo stesso argomento
Spese per la difesa, mozione della maggioranza: “Obiettivo 5% Pil irrealistico”. Poi il dietrofrontLa maggioranza di centrodestra ha prima presentato e poi ritirato una mozione parlamentare in cui si chiede di rivedere l’impegno, assunto dal...
Leggi anche: Nato, numeri non verificabili: il Sipri denuncia l’opacità dei conti sull’obiettivo del 5% del Pil in spese militari
#Difesa ed energia, mozione del centrodestra per rivedere l'obiettivo #Nato sulle spese militari al 5%. Poi la retromarcia. PS Sia chiaro, questa retromarcia non cambia il quadro della situazione; il contesto nel quale ci si muove ormai è cmq chiaro... x.com
GOVERNO DI DILETTANTI ALLO SBANDO. Oggi al Senato il governo doveva presentare una mozione che ridisegnava gli investimenti per le spese militari non più fino al 5% ma solo fino al 2%. Poi dopo qualche minuto ha telefonato Trump dagli stati uniti facebook
Spese per Nato, retromarcia del centrodestra al Senato: caos nella maggioranza. Opposizioni all'attaccoLa mozione - raccontano sempre fonti di maggioranza - avrebbe provocato l'irritazione anche del ministro della Difesa Guido Crosetto. Dai piani alti del governo quindi l'altolà. Passano un paio di ore ... tg.la7.it
Centrodestra presenta e poi ritira mozione per rivedere l’obbiettivo Nato sulle spese militari al 5%. La Ue apre alla deroga per l’energiaCentrodestra presenta e poi ritira mozione per rivedere l'obbiettivo Nato sulle spese militari al 5%. La Ue apre alla deroga per l'energia ... blitzquotidiano.it