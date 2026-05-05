Nato numeri non verificabili | il Sipri denuncia l’opacità dei conti sull’obiettivo del 5% del Pil in spese militari

Il Sipri ha segnalato che i dati sui programmi di spesa militare sono poco chiari e non verificabili, in particolare riguardo all’obiettivo di destinare il 5% del Pil alla difesa. Recentemente è stato reso noto che il Canada ha aumentato la spesa in difesa di circa cinque miliardi di dollari rispetto alle stime fornite dall’istituto, ma non sono state fornite ricevute o documenti ufficiali che confermino questa cifra.

Sono cinque miliardi ma manca la ricevuta. Il Canada spende in difesa cinque miliardi di dollari in più di quanto il Sipri riesca a calcolare. La Nato certifica la cifra ma non spiega nulla: nessun dato disaggregato, nessun dettaglio tecnico, nessuna categoria resa pubblica. Così la trasparenza diventa un optional. Il rapporto annuale del Sipri, lo Stockholm International Peace Research Institute, pubblicato il 27 aprile 2026, registra un record: 2.887 miliardi di dollari di spesa militare globale nel 2025, undicesimo anno consecutivo di crescita. Ma la notizia che conta è in un box del documento tecnico: nel 2025 si sono registrate “notevoli divergenze” tra i calcoli del Sipri e quelli della Nato.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Nato, numeri non verificabili: il Sipri denuncia l’opacità dei conti sull’obiettivo del 5% del Pil in spese militari Notizie correlate Leggi anche: Spese militari: Madrid è al 2% del Pil. Roma in un anno sborsa il 20% in più Cabinovia, la Corte dei conti passa in rassegna le spese del ComuneLo riporta il Tgr di Rai dalle parole del nuovo procuratore regionale dell'organo Alberto Mingarelli: "Vedremo perché sono stati spesi soldi per le... Una raccolta di contenuti Si parla di: Record spese in armi, i dubbi del Sipri sulla trasparenza; Luce e gas, dal 19 giugno contratti telefonici nulli senza consenso preventivo: cosa cambia per clienti e venditori. Nato, numeri non verificabili: il Sipri denuncia l’opacità dei conti sull’obiettivo del 5% del Pil in spese militariIl Sipri denuncia: dati Nato non verificabili. Cinque miliardi canadesi senza spiegazione e il Ponte di Messina come spesa militare. lanotiziagiornale.it