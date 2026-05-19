Spese militari Meloni si rimangia l’impegno Nato al 5% | Obiettivo irrealistico ora priorità alla crisi energetica
Dopo aver firmato un accordo con gli altri paesi della Nato per aumentare le spese militari fino al 5% del prodotto interno lordo, il governo di centrodestra guidato dalla premier ha annunciato di voler abbandonare questa promessa. La decisione arriva a meno di un anno dalla firma del patto e viene motivata dalla necessità di concentrarsi sulla crisi energetica. La comunicazione è stata ufficializzata tramite dichiarazioni pubbliche del governo, che ha spiegato di aver rivalutato gli obiettivi precedenti.
A meno di un anno dalla firma del patto Nato per aumentare le spese per la difesa fino al 5% del Pil, il centrodestra di Giorgia Meloni si rimangia la promessa. Con tanti saluti all'(ex) alleato Donald Trump. La richiesta di rivedere quell’obiettivo ambizioso – anzi, «irrealistico» – è scritta nero su bianco nella mozione di maggioranza depositata in vista del dibattito di oggi pomeriggio sulla crisi energetica. Che il centrodestra incorporasse nella risoluzione la richiesta all’Ue di consentire deroghe al Patto di Stabilità per gli aiuti a famiglie e imprese contro il caro energia era scontato – dopo che Giorgia Meloni ha formalizzato la richiesta in una lettera a Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Open.online
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