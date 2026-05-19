Spese militari Meloni si rimangia l’impegno Nato al 5% | Obiettivo irrealistico ora priorità alla crisi energetica

Dopo aver firmato un accordo con gli altri paesi della Nato per aumentare le spese militari fino al 5% del prodotto interno lordo, il governo di centrodestra guidato dalla premier ha annunciato di voler abbandonare questa promessa. La decisione arriva a meno di un anno dalla firma del patto e viene motivata dalla necessità di concentrarsi sulla crisi energetica. La comunicazione è stata ufficializzata tramite dichiarazioni pubbliche del governo, che ha spiegato di aver rivalutato gli obiettivi precedenti.

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