Pasqua in Blue successo per l’iniziativa solidale della Polizia Penitenziaria di Foggia negli ospedali del territorio

Da ilsipontino.net 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con successo l’iniziativa solidale “Pasqua in Blue”, promossa dalla Casa Circondariale di Foggia, guidata dal Direttore Dott. Michele De Nichilo e realizzata nel periodo pasquale presso le principali strutture ospedaliere del territorio. Un’iniziativa solidale supportata dall’attenzione istituzionale del Comandante di Reparto, Dirigente Claudio Ronci e del Comandante Provinciale del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, Primo Dirigente Daniela Occhionero. Un particolare ringraziamento è rivolto anche alla Coop del Centro Commerciale “La Mongolfiera”, che ha contribuito con la donazione di ulteriori regali, arricchendo il valore solidale dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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