' Pasqua in Blue' successo per l’iniziativa solidale della Polizia Penitenziaria negli ospedali del Foggiano

L’evento, che ha fatto seguito alla positiva esperienza maturata in occasione dell’Epifania, ha registrato un ampio e sentito apprezzamento da parte delle strutture sanitarie coinvolte, dei bambini degenti e delle loro famiglie, confermando il valore umano e sociale dell’iniziativa. Le giornate di consegna si sono svolte presso il Presidio Ospedaliero ‘Tatarella’ di Cerignola, il Policlinico di Foggia e l’Irccs ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo, dove il personale della Polizia Penitenziaria ha donato uova pasquali e altri omaggi ai piccoli pazienti e alle famiglie, regalando momenti di gioia, vicinanza e serenità.... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Temi più discussi: Pasqua in Blue, la Polizia Penitenziaria di Foggia porta solidarietà ai bambini ricoverati negli ospedali del territorio; Trapani, respinto il ricorso: confermati i 5 punti di penalizzazione; Autismo, a Foggia una giornata tra inclusione e legalità: pranzo sociale in un bene confiscato.

Pasqua in Blue, grande successo per l’iniziativa solidale della Polizia Penitenziaria di Foggia negli ospedali del territorioSi è conclusa con successo l’iniziativa solidale Pasqua in Blue, promossa dalla Casa Circondariale di Foggia, guidata dal Direttore Dott. Michele De Nichilo e realizzata nel periodo pasquale presso ... manfredonianews.it

PASQUA BLUE Pasqua in Blue, l’iniziativa solidale della Polizia Penitenziaria di FoggiaL’iniziativa, ha ricevuto ampio apprezzamento da parte delle strutture sanitarie, dei piccoli pazienti e delle loro famiglie ... statoquotidiano.it

“Pasqua in Blue”, la Polizia Penitenziaria porta sorrisi negli ospedali foggiani #video x.com

Mobilitati gli agenti di polizia penitenziaria, il recluso chiede di essere trasferito #Oristano - facebook.com facebook