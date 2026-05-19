Spazio prima missione Europa-Cina | l’Esa manda in orbita Smile

È stata lanciata la prima missione spaziale in collaborazione tra l’Europa e la Cina, chiamata Smile. Questa iniziativa rappresenta il primo tentativo congiunto tra le due entità di inviare un satellite in orbita con l’obiettivo di studiare il nostro pianeta. Il satellite utilizza raggi X per analizzare l’ambiente terrestre e potrebbe fornire dati inediti sulla presenza di un ipotetico “sorriso” invisibile che circonda la Terra. La missione segna un passo importante nelle collaborazioni internazionali nel settore spaziale.

C’è forse un invisibile sorriso fatto di raggi X che circonda la Terra e a mostrarlo per la prima volta sarà Smile, la prima missione spaziale congiunta fra l’Europa, con l’Agenzia Spaziale Europea, e la Cina con la sua Accademia delle scienze. La missione è stata lanciata oggi alle 5:52 ora italiana dal Centro spaziale europeo di Kourou, in Guyana Francese e a portarla in orbita è stato un razzo Vega C, il lanciatore europeo realizzato in Italia e al suo 29esimo lancio. Una volta operativo, il satellite Smile osserverà la Terra con la sua vista ai raggi X per fotografare le interazioni, finora mai viste, tra il vento solare e il campo magnetico che avvolge il nostro pianeta e che, secondo gli scienziati, disegnano una sorta di sorriso stilizzato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Chinas Moon Capsule Passes Critical Test as Europes Orbital Hopes Falter

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