Spazio | decollata Smile prima missione congiunta Europa-Cina
Alle 5 di questa mattina, è stata lanciata la prima missione spaziale europea e cinese chiamata Smile. L’operazione rappresenta una collaborazione tra i due enti spaziali e mira a studiare il nostro universo. La partenza è avvenuta da un centro di lancio nel continente europeo e segna un passo importante per le relazioni tra le due parti nel settore aerospaziale. La missione si concentrerà su specifici obiettivi scientifici legati all’osservazione spaziale.
Milano, 19 mag. (LaPresse) –. È decollata Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina. Smile è partita alle 5.52 ora italiana, a bordo di un razzo Vega-C dal centro spaziale europeo nella Guyana francese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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