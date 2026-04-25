Missione Smile | il razzo Vega C sfida lo spazio per mappare la Terra

Il 19 maggio, un razzo Vega C sarà lanciato dalla Guyana Francese con a bordo il satellite Smile. La missione è coordinata dall’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con enti cinesi e mira a studiare la magnetosfera terrestre. I dati raccolti aiuteranno a comprendere meglio le condizioni che influenzano le reti elettriche e le comunicazioni satellitari. Il lancio rappresenta un passo importante nel monitoraggio dello spazio vicino alla Terra.

? Cosa sapere Il 19 maggio il razzo Vega C lancerà il satellite Smile dalla Guyana Francese.. La missione ESA-Cina studierà la magnetosfera per proteggere reti elettriche e comunicazioni satellitari.. Il 19 maggio alle ore 05:52 il cielo della Guyana Francese ospiterà il decollo del satellite Smile, segnando l’inizio di una missione scientifica senza precedenti tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Accademia delle Scienze Cinese. L’obiettivo principale di questa operazione spaziale consiste nell’osservare la magnetosfera terrestre attraverso lo studio dei fenomeni invisibili che si generano quando le particelle cariche provenienti dal Sole colpiscono lo scudo magnetico del nostro pianeta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione Smile: il razzo Vega C sfida lo spazio per mappare la Terra Notizie correlate Vega C torna in orbita: fissato il lancio del razzo dopo il guasto? Cosa sapere Il razzo Vega C decollerà da Kourou il 19 maggio per la missione VV29. SpaceX porta 4 astronauti della NASA sulla ISS: ecco cos’è la missione Crew-12, che li terrà 6 mesi nello spazioLa NASA si prepara a lanciare la missione Crew-12 verso la Stazione Spaziale Internazionale, segnando un nuovo capitolo nella collaborazione con... Contenuti utili per approfondire Si parla di: La Terra sorride allo Spazio: il 19 maggio decolla la missione Smile; Fallito il terzo lancio del New Glenn di Blue Origin. Recuperato per la seconda volta il primo stadio. Europa e Cina lanceranno la missione Smile per studiare il campo magnetico terrestreSatellite da 2,3 tonnellate partirà dalla Guyana francese con un Vega-C verso un'orbita ellittica fino a 121.000 km sopra il Polo Nord ... laregione.ch