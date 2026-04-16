Domani la presidente del Consiglio partirà per Parigi, dove parteciperà a una conferenza. L'obiettivo principale è discutere di una possibile missione congiunta tra i due paesi. La visita si inserisce in un quadro di incontri istituzionali e incontri ufficiali tra i rappresentanti dei governi. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui dettagli dell'agenda o sui temi specifici che verranno trattati durante l'incontro.

Domani la presidente del Consiglio Giorgia Meloni volerà a Parigi per partecipare a una conferenza internazionale, organizzata da Macron e il premier britannico Starmer, in cui si discuterà di una possibile missione congiunta per lo sminamento di Hormuz una volta cessata la guerra fra Usa-Israele e Iran. I partecipanti dovrebbero essere circa quaranta stati, fra cui anche Canda e Giappone mentre non figurano quelli attualmente belligeranti in Medio Oriente: no Israele e no Usa. L'Europa ha più volte chiarito di non voler scendere in campo e si muove dunque verso una "Coalizione dei volenterosi" simile a quella discussa per l'Ucraina, dalla...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hormuz, Meloni vola a Parigi per valutare missione congiunta

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