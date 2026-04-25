AlfoTuningShow ad Alfonsine c’è la festa del mondo dei motori

A Alfonsine si svolge l'AlfoTuningShow, una manifestazione dedicata al mondo delle auto e delle moto. Sono previsti più di 200 veicoli, tra cui sportive, vetture d’epoca e progetti personalizzati. La mostra attirerà visitatori da diverse zone, interessati a osservare le diverse categorie di veicoli esposti. La manifestazione si svolge in una location dedicata, con l’obiettivo di offrire un punto di incontro per appassionati e curiosi.

Tra auto e moto è annunciata la presenza di oltre 200 veicoli: dalle sportive alle vetture d’epoca, fino a progetti speciali e personalizzazioni uniche, in grado di attirare curiosi e appassionati da tutto il territorio. Un vero e proprio viaggio nel mondo dei motori, tra innovazione, estetica e tradizione. Stiamo parlando di ‘ AlfoTuningShow ’, evento dedicato al mondo automotive, che oggi ad Alfonsine, animerà dalle 14 alle 23 l’ampio parcheggio dello stadio Brigata Cremona. Il programma prevede un’ampia area espositiva, dove sarà possibile ammirare da vicino i mezzi in mostra, affiancata da contest tematici dedicati all’universo automotive.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - AlfoTuningShow, ad Alfonsine c’è la festa del mondo dei motori Notizie correlate Il mondo del tuning auto si dà appuntamento ad AlfonsineIl 25 aprile Alfonsine si prepara a diventare il punto di riferimento per gli appassionati di motori con il ritorno di AlfoTuningShow, evento... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: AlfoTuningShow, ad Alfonsine c’è la festa del mondo dei motori; AlfoTuningShow 2026 ad Alfonsine: il 25 aprile torna l’evento automotive con oltre 200 veicoli; L’AlfoTuningShow torna il 25 Aprile ad Alfonsine; Il mondo del tuning auto si dà appuntamento ad Alfonsine. AlfoTuningShow, ad Alfonsine c’è la festa del mondo dei motoriAlfoTuningShow nasce con l’obiettivo di valorizzare la cultura motoristica e creare occasioni di aggregazione, coinvolgendo appassionati, realtà locali e partner del territorio. Un appuntamento che ... ilrestodelcarlino.it AlfoTuningShow 2026 ad Alfonsine: il 25 aprile torna l’evento automotive con oltre 200 veicoliUna giornata dedicata ai motori, tra esposizioni, intrattenimento e passione automotive. Il 25 aprile ad Alfonsine torna AlfoTuningShow, appuntamento ... ravennanotizie.it Una giornata dedicata ai motori, tra esposizioni, intrattenimento e passione automotive. Il 25 aprile ad Alfonsine torna AlfoTuningShow, appuntamento dedicato al mondo delle auto e delle moto in programma nel parcheggio dello Stadio Brigata Cremona - facebook.com facebook