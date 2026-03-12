Festa paesana a San Polo | in arrivo l' edizione 2026

A San Polo, frazione vicino ad Arezzo, la Festa Paesana si tiene ogni anno nel parco del Petriolo tra fine giugno e inizio luglio, una tradizione avviata nel 1983 che quest’anno si prepara a celebrare l’edizione 2026. L’evento richiama residenti e visitatori che si riuniscono per condividere questa ricorrenza che si svolge puntualmente da quasi quattro decenni.

Dal 1983 a San Polo, frazione situata alle porte di Arezzo, nel parco del Petriolo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio si svolge la Festa Paesana di San Polo. L'evento è una festa paesana dove è possibile gustare i piatti della cucina casalinga aretina e toscana, come i maccheroni al sugo d'ocio e la carne alla brace. Nel dopo cena non mancano poi gli appuntamenti musicali con le migliori orchestre. I giorni in cui si terrà la festa sono: 25, 26, 27, 28 giugno, 2, 3, 4, 5 luglio.

